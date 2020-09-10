FETÖ "izdivaç" faaliyetlerine yeniden başladı! Talimatlar oradan geliyor...

Millî İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor. Darbe girişiminin ardından dağılmaya başlayan örgütün belirli kademelerde yeniden yapılanmaya gittiği ihbarını değerlendiren ekipler, bu kapsamda örgütün "izdivaç" faaliyetlerini yürüttüğünü tespit ettikleri Ali B'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ali B'nin örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerinden aldığı talimat doğrultusunda, Türkiye'de bulunan FETÖ mensuplarının örgüt içi evlilik yapmalarını koordine ettiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.







SINIFLANDIRMA YAPMIŞLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ali B'nin üzerinden çıkan telefonun incelenmesi sonucunda, şüphelinin örgüt içi evlilikleri koordine ettiği anlaşılan yazışmalar ortaya çıktı. FETÖ'nün yeniden yapılanırken "katalog evlilik" modelini sürdürdüğü, evlenecek örgüt mensubunun kişisel bilgileri, örgütle irtibat bilgileri, boyu-kilosu, mesleği, eğitim durumu, karakteri, ailesinin durumu, kaç yıldır örgüt içerisinde yer aldığı şeklinde sınıflandırma yapıldığı belirtildi.

MİT'in, ByLock kullanıcı olduğu da tespit edilen Ali B'nin irtibatlı olduğu kişiler üzerinden örgütün Türkiye izdivaç yapılanmasına yönelik araştırmalarının devam ettiği öğrenildi.

"HÂLÂ AKTİF HİZMET EDİYOR"

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yeniden organize olmaktan vazgeçmediğini gözler önüne seren yazışmaların bir kısmı şöyle:

"... Bir abla var. Onun davası yok. Bu arkadaşa olur gibi. 1995. Gazi maliye mezunu. Boy 1.65-66 İzmir'de oturuyor. Mali müşavirlik stajı yapıyor. Anne baba girip çıktı beraat etti. Arkadaşa uygunsa foto atayım."

" Tamamdır, soruyorum abi."

"95 doğumlu Ankara Üniversitesi bu yıl mezun olacak. Bizim evde kalıyor. Aile bizimle aynı görüşte. Dosyası yok şimdilik. Dershanede öğretmenlik yapıyor. Maddi durumu çok iyi, enerjik, pozitif, hala aktif hizmet ediyor."

"96'lı maliye mezunu. 6 yıl 3 ay ceza aldı bu sene baharda. Ankara'da ailesiyle kalıyor. Ailesi önceden bizdendi, şimdi aynı görüşte değiller."

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