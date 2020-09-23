Firari FETÖ’cüleri kaçırma organizasyonunu onlar yapıyor

FETÖ firarisi isimlerin gaybubet evlerinde avukatların sakladığı anlaşılırken aynı zamanda ihraç olan hakim savcıları bürolarında yasadışı şekilde çalıştıkları ve örgüt talimatı ile KPSS, Ankesör ve Bylock gibi dosyaları uzatmak için gayret sarf ettikleri tespit edildi. Şüpheli avukatların FETÖ'cülerin yurtdışına kaçış organizasyonlarını tertipledikleri de belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı Terörö Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. FETÖ Firarisi eski Emniyet Müdürünün avukatı olduğunu beyan eden şahsın 2018 yılında savcılık dosyasına vekalet sunmak için Ankara Adliyesi'ne gelmesi ve Malawi ülkesine ait vekaletin sahte olduğu anlaşılması üzerine başlatılan soruşturmada vekalet üzerinde birçok avukatın parmak izinin olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturmaya başlandı.

Son dakika: FETÖ'nün avukat yapılanmasına büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var... | Video

2018 yılından bu yana yapılan teknik takip sonucunda 11 Eylül 2020 günü Türkiye genelinde FETÖ'nün Avukat yapılanmasına yönelik Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce içlerinde FETÖ'den ihraç olmuş hakimlerin de bulunduğu çoğunluğunun Avukat olan 60 şahsa yönelik 71 ikamet ve 15 Avukatlık ofisinde 15 Cumhuriyet Savcısının da katılımıyla Ankara başta olma üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 51 şüpheli yakalanırken firari olan şüphelerin illegal yollardan yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda USD, EURO ve TL ele geçirildi. Ele geçen belge ve dijital malzemelerde çok sayıda örgütsel içerikli dokümanlara rastlandı.





KAPIYI AÇMAYIP TELEFONLARI SIFIRLADILAR

Birçok şahsın operasyon anında polise kapıya açmayarak telefonlarını sıfırladıkları tespit edildi. Gaybubet evi olarak kullanılan evlerde Avukatlar aracılığıyla 2016 yılından bu yana saklanan FETÖ firarisi olan ve örgüt içerisinde aktif faaliyet gösteren şahıslar da yakalandı. Yapılan aramalarda Pensilvanya'dan aldıkları talimat ile algılarının değiştirilmesine izin vermemek adına evlerinde televizyon olmadığı polis ekiplerince tespit edildi.

DİPLOMAYI FETÖ ÜNİVERSİTESİNDEN ALMIŞLAR

Şüpheli şahısların çoğunluğu, kapatılan FETÖ'nün Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun çıktı. 19 kişinin Bylock kaydının bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli avukatların ihraç olmuş eski hâkimler ile birlikte dava takibi yaptıkları, yapılan savunmaların ihraç hakimler tarafından hazırlanarak Avukatların sadece davalara girerek örgütten aldıkları talimatları yerine getirdikleri anlaşıldı.





İHRAÇ HAKİMLERİ ÇALIŞTIRIYORLAR

Avukatlık Kanununa göre yasak ve meslekten meni gerektirmesine rağmen bürolarda ihraç olmuş eski hâkimler ile birlikte örgüte destek olmak amacıyla çalıştıkları, savunma ve dava dilekçelerini bu ihraç hâkimlerin hazırladığı Avukatların sadece dava takibi yaptıkları belirlendi. Örgüt avukatlarının ofisler arası sürekli yer değiştirdikleri ve birçok ofisin tabelasız ve baro kayıtsız olduğu tespit edildi. Örgüte yüksek derecede bağlı müvekkillerden ücret almayan şüpheli avukatların, etkin pişman olan kişilerden yüksek miktarda para talep ettikleri belirlendi. Şüpheli avukatların talimatları dinlemeyen ve etkin pişman olmak isteyen örgüt üyelerini aileleri ile tehdit ettikleri saptandı.

KAÇMA ORGANİZASYONUNU YAPIYORLAR

Ayrıca tutuklanacak olan kişileri kurtarmak için sözde itirafçı olmalarını sağlayarak yurt dışına kaçmış FETÖ'cülerin isimlerini verdirdikleri belirlendi. FETÖ davalarına kendilerinden olan deşifre olmamış Avukatları yönlendirdikleri anlaşıldı. Yurt dışında olan firari şahısların dosyalarını takip ettikleri ve bu şahıslar ile sürekli irtibat halinde oldukları, hakların da yakalama kararı olan şahısların yurt dışına kaçmaları için Avukatlık kimliklerini de kullanarak yurtdışına kaçma planından iltica taleplerine kadar tüm organizasyonu yaptıkları anlaşıldı.





KASITLI OLARAK DAVALARI UZATIYORLAR

Algı oluşturmak amacıyla FETÖ ile etkin mücadele eden emniyet personelleri hakkında sürekli asılsız işkence iddiası ile şikayetçi oldukları, bu şekilde yıldırmaya çalıştıkları, Yakalanmamak için nüfus müdürlüklerinden isimlerini değiştirdikleri, Pensilvanya'dan aldıkları talimat ile özellikle KPSS, Ankesör ve Bylock gibi FETÖ'nün en önemli delilleri arasında bulunan dosyalara özellikle baktıkları bu dosyalara sürekli itiraz ederek yargılama sürecini uzatmaya çalıştıkları tespit edildi.





"KULLANIŞLI BUDALALAR"

Örgütün, "FETÖ üyesi olmayıp örgütün algı yönlendirmesiyle hukuki mücadele düşüncesiyle hareket eden bilinçsiz grupları", 'Kullanışlı Budala' isimlendirdiği anlaşıldı. 'Kullanışlı Budala' gördükleri farklı siyasi görüşe mensup kişileri insan hakları, uluslararası hukuk söylemleri ile yönlendirerek FETÖ lehine algı oluşturdukları tespit edildi. Kendi aralarındaki yazışmalarda, 'Kullanışlı Budala' ve 'Hedefe giden yol mübahtır' şeklinde söylemlerinin olduğu tespit edildi.

Operasyonda yakalanan FETÖ Avukat yapılanması üyelerinin eşlerinin TSK yada Emniyet teşkilatından FETÖ/PDY soruşturmaları nedeniyle ihraç olmuş kişiler olduğu görüldü. Gözaltına alınan şüpheli Avukatların takip ettikleri FETÖ soruşturmalarını uzatmak ve Uluslararası platformlarda Türkiye'deki hukuk sisteminin işlemediği algısını oluşturmak için soruşturmaları usule uygun veya usulsüz itirazlarda bulundukları tespit edildi.

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