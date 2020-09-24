Erbil şehidinin katiline idam

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda yanında bulunan 2 Iraklı ile birlikte yemek yerken suikaste uğramıştı. Hain saldırıda Köse şehit olurken, yanındaki 2 Iraklı da hayatını kaybetmişti. Suikastın ardından Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Zaravani adlı Peşmerge Özel Kuvvetlerinin de desteğiyle, Erbil'e 40 km uzaklıktaki Mahmur Kampı'na operasyon düzenlenmişti. Operasyonda olayla bağlantılı 4'ü kadın 9 kişinin verdikleri bilgiler ve olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan PKK'lı terörist Mazlum Dağ (27) ve ona yardım eden Muhammed Beşiksiz yakalanmıştı. Suçlarını itiraf ederek PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürüttüklerini, saldırıyı Kandil'in talimatıyla PKK adına yaptıklarını itiraf eden teröristler Dağ ve Beşiksiz'e yargılanmalarının yapıldığı Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta idam cezası verilmişti.SABAH'ın istihbarat kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre idam cezasının yürürlükte olduğu Irak'ta Dağ ve Beşiksiz'in idam cezası önceki gün akşam saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2014'ten beri arama kararı bulunan terörist Mazlum Dağ'ın halen İbrahim Dağ ve Lütfi Dağ adlı iki kardeşi de PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da ağabeyi olan terörist Mazlum Dağ'ın Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemelerinde terör örgütü adına suç işlemek, terör örgütü propagandası yapmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, suçu ve suçluyu övmek, kamu malına zarar vermek suçlarından 5 ayrı dava dosyası bulunuyor.OSMAN Köse'nin şehit edilmesinin ardından Mazlum Dağ'ın verdiği bilgilerden yola çıkan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), o hain saldırıyı azmettiren Erdoğan Ünal'ı 26 Temmuz 2019'da, saldırının planını yapan ve talimatını veren Hacı Kurhan ile yardımcısı Metin Akgün'ün yerini belirleyerek koordinatları TSK'ya bildirmesiyle 8 Ağustos 2019'da Kandil bölgesinde F-16'ların nokta atışıyla etkisiz hale getirilmişti. Siirt nüfusuna kayıtlı Hacı Kurhan, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinin 1,5 milyon liralık mavi kategorisinde aranıyordu.