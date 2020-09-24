CHP'li İBB yönetiminin, pandemi sürecinde bir çok taksici ve servis esnafının çalışamamasına karşın, 6 bin yeni taksi ve servis aracına plaka tahdidi uygulayacağını duyurması tepkiye neden oldu. İstanbul'da yüzlerce taksici, İBB'nin taksicilere yönelik tek taraflı düzenlemesini Saraçhane'deki İBB binası önünde protesto etti. Vatan Caddesi'nde toplanan yüzlerce taksici, konvoy yaparak Saraçhane'ye geldi. Taksiciler adına konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Veli Yurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi, vaatlerinin hiçbirini tutmadığını söyledi. İmamoğlu'nun 'TaksicilerinİBB'de bir masası olacak" ve "Her yıl düzenliolarak TEFE-TÜFE oranında taksimetre zammı vereceğiz" vaatlerini patırlatan Yurt, "Bırakın bu vaatleri yerine getirmeyi, sorunları çözmek yerine önümüze çözülmesi mümkün olmayan sorunları çıkardı" dedi. Taksicilerden sonra İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası üyeleri de aynı yerde İBB'yi protesto etti. Grup, "İmamoğlu istifa", "Yandaşa değil esnafa bak", "Tahdit dediniz tehdit ediyorsunuz", "Rantçıya çözüm esnafa zulüm" sloganları attı. Grup aynı zamanda "Kovid bir vurdu, İBB bin vuruyor" pankartı açtı. Oda başkanı Hamza Öztürk, salgın nedeniyle 7 aydır evlerine ekmek götüremediklerini söyledi. Öztürk, İBB'nin "56 bin 482 adet tahditli servis plakası" uygulamasının sektörün ihtiyacından fazla olduğunu dile getirdi.CHP'Lİ Bakırköy Belediyesi'nde de toplu sözleşme haklarının ihlal edildiğini söyleyen belediye çalışanları dün Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu protesto eden yaklaşık 150 çalışan, 18 aydır kendileri ile yeni sözleşme yapılmadığını belirtti. Çalışanlar, özellikle Bakırköy Belediyesi tarafından mevcut sözleşmenin daha da gerisinde hakların vadedildiğini ve kişisel haklarının zedelendiğini ifade etti. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından belediye binasına yürüyen memurlar "CHP yerel seçimde toplu sözleşme haklarını iyileştirerek devam ettireceğini vadetti. Ancak Belediyenin dayattığı sözleşme mevcut sözleşmenin daha da gerisinde" dedi. Memurlar Başkan Kerimoğlu'nun isminin yazdığı balonları patlattı.