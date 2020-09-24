Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ifade verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın evlendiği gün Tele1'de algı ve hedef içeren bir haber yayınlandı. Tele 1, "Apo'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lıların cenazesine gitmeyenler hakkında soruşturma başlatırım" diyen ve Kobani olaylarında terör yandaşlarını sokağa davet ederek 50 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan HDP'li Selahattin Demirtaş üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdi.