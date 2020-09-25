Kaftancıoğlu Atatürk posterli paylaşımı kaldırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu verdiği bir demeçte, 'Atatürk' ismini kullanmaktan kaçınıp, Mustafa Kemal ismini kullanınca CHP'de yeni bir kaos başlamıştı. Ulusalcı kesimin net bir dille karşı çıktığı bu açıklamalara Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu marjinal grup sessiz kalmıştı.

Konuyla ilgili kaçamak cevaplar veren Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "İster Gazi deyin, ister Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin, ister Atatürk deyin aynı kişiyi anlatıyorsunuz." ve 'O bizim il başkanımız elbette destek vereceğiz"

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN BİLDİĞİNİ OKUYOR

Canan Kaftancıoğlu parti içerisinden aldığı tepkilere rağmen bugün CHP İstanbul İl Başkanlığına ait twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla tekrar gündeme geldi. Söz konusu hesaptan yapılan bir paylaşımda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte bir heyetin CHP İl Başkanlığına ziyarette bulunduğuna yönelik paylaşım yapıldı.

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ATATÜRK PORTRELİ PAYLAŞIMI KALDIRDILAR

Ziyarete yönelik yapılan paylaşımda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Canan Kaftancıoğlu'na Atatürk portresinin bulunduğu bir hediye verdiği fotoğraf konuldu ancak. Atatürk portreli hediyeli fotoğrafın kısa bir süre sonra sayfadan silinerek diğer fotoğraflara yer verildiği dikkatlerden kaçmadı.

İşte o iki paylaşım;