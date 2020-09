Son dakika: Eski CHP'li vekil partisini topa tuttu: 18 ayda 70 bin üye istifa etti, Atatürk'ü tartışmak kimsenin hakkı da, haddi de değil

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin kanalı Halk TV'de partiyi deyim yerindeyse topa tuttu. Sert ifadeler ile partinin Atatürk politikasını eleştiren Yarkadaş, Canan Kaftancıoğlu'na, "Atatürk'ü tartışmak kimsenin hakkı da, haddi de değil" sözleri ile çıkıştı. CHP'nin 60 yıldır iktidar olamamasını başarısız kadrolara bağlayan Yarkadaş, "12.5 milyon insan Atatürk'ün hatrına bu partiye oy veriyor" dedi. Yarkadaş, Atatürk politikası nedeniyle CHP'den 70 bin üyenin 18 ay içinde ayrıldığını da belirtti.

"70 BİN ÜYE 18 AYDA İSTİFA ETTİ"

CHP yönetimine sert şekilde yüklenen Barış Yarkadaş partinin üye sayısının hızla eridiğini ifade etti, şöyle konuştu:

Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça üye de kaybediyoruz. Bak Gürkan, İstanbul'da son 18 ayda 41 bin 157 üye istifa etmiş. Belediyesini bizim yönettiğimz Kadıköy'de 2400 kişi istifa etmiş. İzmir'de 25 bin 17 kişi 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da 1612, Tunceli'de 1081 kişi istifa etmiş. 11 büyükşehiri kazandığımız konjoktürde 70 bin üye kaybettiysek, o zaman yönetimin de bu insanlar neden istifa ediyor diye düşünmesi lazım.

"ATATÜRK'Ü TARTIŞMAK KİMSENİN HAKKI DA, HADDİ DE DEĞİL"

Sert sözlerini sürdüren Yarkadaş, partinin 60 yıldır iktidar olamamasına değindi. İnsanların CHP'nin başarısız siyasetçilerine değil, Atatürk'ün hatrına oy verdiklerine vurgu yaptı. Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün CHP'yi 60 yıldır başarısız yapan kadrolara rağmen milyonlarca insan Atatürk'ün hatrına bu partiye oy vermektedir. Bazı arkadaşlarımız kapalı bir grup toplantısında bütün üyelikleri silmek istediler. Kendilerine anayasal hakları olmadığını söyledim. Zaten AYM'de izin vermezdi. 60 yıldır iktidar olamayan bir partide üyeleri ceplerinden para verip parti binalarının kiralarını ödüyorlar ise, Atatürk'ü her sabah Amentü gibi anıyorlarsa, adının geçtiği her an gözyaşı döküyorlarsa, kimsenin Atatürk'ü tartışmaya hakkı da, haddi de yoktur."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk ismini söylemek istemediğini, kendisini 'Gazi Mustafa Kemal' sözleri ile rahat hissettiğini söylemişti. Daha önce de, Atatürk'ün askerleriyiz sloganını Atatürk'ün yoldaşlarıyız şşeklinde revize etmeye kalkan Canan Kaftancıoğlu'nun son hareketi partiyi ayağa kaldırdı. CHP'nin içindeki ulusalcılar ihraç isterken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimler konunun üstünü örttü. Ancak tartışmaların ateşi henüz sönmüş değil.

