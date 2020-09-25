Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye hep destek, tam destek!

DAYANIŞMA MESAJINI İLETTİ!



6-7-8 Ekim olayları nedeniyle 82 HDP'linin gözaltına alınması operasyonunun yankıları sürerken PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye, gizli seçim ortağı CHP'den tam destek geldi. CHP milletvekillerinin sosyal medya hesaplarından HDP'ye verdiği desteğin yanısıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine terörün ve terör destekçilerinin yanında yer aldı. Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak 'dayanışma' mesajını iletti. CHP'nin söz konusu telefon görüşmesine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekerken Sancar ve Kılıçdaroğlu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama HDP tarafından yapıldı. Açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. destek ve dayanışma duygularını paylaştı" denildi.

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İTTİFAK İTİRAFI

Sancar'ın görüşmede, "Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir" dedi.

KILIÇDAROĞLU TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRANLARA DESTEK VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

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