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Genel Başkan Yardımcısı 'den skandal ifadeler!

Genel Başkan Yardımcısı , katıldığı bir programda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair skandal açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 21:35 Son Güncelleme: 27.9.2020 21:43 ABONE OL
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den skandal ifadeler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan'a yapılan saldırı ve Türkiye'nin bu saldırı karşısındaki tutumu hakkında skandal açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki dostluğu sindiremeyen CHP'li Başkan Yardımdıcısı "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." açıklamasını yaptı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den skandal ifadeler!
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