Son dakika: Yunanistan'dan bir ilk! Atina'da FETÖ operasyonu

Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 5 kişi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerken Yunan polisi tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre Meriç Nehri üzerinden yaklaşık 1 ay önce geçeren Atina'ya gelen 5 FETÖ'cü burada yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan isimlerin kendilerini Yunan polisine FETÖ'cü olarak tanıttığı bildirildi.

Son dakika: Atina'da FETÖ operasyonu! Meriç üzerinden Yunanistan'a geçen 5 FETÖ'cü yakalandı | Video

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Yunan polisinin aktardığı bilgilerde yakalanan şahısların telefonlarında 500 adet pasaport bilgisi ve fotoğraf ele geçirildi. FETÖ üyesi 5 kişinin Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan FETÖ'cüler için trafiği organize eden isimler olduğu anlaşıldı.