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Son dakika: 'dan bir ilk! Atina'da operasyonu

Son dakika haberine göre; üyesi 5 kişi üzerinden 'a geçerken Yunan polisi gizli servisi tarafından yakalandı. Yunanistan aleyhinde ilk kez operasyon yaptı.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:43 Son Güncelleme: 30.9.2020 11:59 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan'dan bir ilk! Atina'da FETÖ operasyonu
Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 5 kişi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerken Yunan polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Meriç Nehri üzerinden yaklaşık 1 ay önce geçeren Atina'ya gelen 5 FETÖ'cü burada yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan isimlerin kendilerini Yunan polisine FETÖ'cü olarak tanıttığı bildirildi.

Son dakika: Atina'da FETÖ operasyonu! Meriç üzerinden Yunanistan'a geçen 5 FETÖ'cü yakalandı | Video



Yunan polisinin aktardığı bilgilerde yakalanan şahısların telefonlarında 500 adet pasaport bilgisi ve fotoğraf ele geçirildi. FETÖ üyesi 5 kişinin Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan FETÖ'cüler için trafiği organize eden isimler olduğu anlaşıldı.

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Son dakika: Yunanistan'dan bir ilk! Atina'da FETÖ operasyonu
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