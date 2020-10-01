Toplu ulaşımda HES kodu şartı

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine dün itibariyle geçerli olmak üzere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu iki ayrı genelge gönderdi.

Buna göre şehirler arası uçak, tren, otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla yapılacak seyahatlerde uygulanan HES kodu sorgulaması bundan boyle şehir içi toplu ulaşımda da uygulanacak. Otobüs, metro, metrobüs gibi araçlarla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/ akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında entegrasyon sağlanacak. Bu noktada kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak. Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. İzolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak.

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KONAKLAMADA DA HES KODU

Konaklama tesisleri konusundaki genelgede ise "Herhangi bir ayrım olmaksızın tüm konaklama tesislerinde HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek. Herhangi bir risk bulunmayan kişiler tesise kabul edilecek. Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilecek. HES sorgulaması yapmayan tesisler 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek" denildi.

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