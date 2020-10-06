Son dakika: İBB'den 15 Temmuz şehitlerine saygısızlık! Şehitler Anıtı görmezden gelindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi sosyal medya hesapları üzerinden Fatih Sultan Mehmet Han'a ait tablonun ön gösterimini yaptığı Cumartesi günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmayı klip haline getirdi.

ESKİ VİDEO ÜZERİNDEN MONTAJ YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Saraçhane'nin havadan çekilen görüntülerine yer verilen video klipte 15 Temmuz Saraçhane şehitlerinin yer aldığı anıta yer verilmediği görüldü. Elde edilen bilgiye göre ise Meyda A.Ş'nin 2015 döneminde çekilen eski video üzerinden montaj yaptığı öğrenildi.

Saraçhane hain darbe girişiminde İBB binasını işgal eden darbeci askerlere direnen kahraman vatan evlatlarının şehit düşmeden önce süs havuzundan abdest alışlarının yaşatıldığı balmumundan yapılan anıta yer verilememesinin ise kasıtlı olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Medya A.Ş'nin 2019 ve 2020 yıllarında havadan çekilmiş çok sayıda Saraçhane görüntüsü bulunuyor. Ancak 15 Temmuz Şehitleri'nin yer aldığı bu görüntülerin kullanılmak istenmediği ifade edildi.

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