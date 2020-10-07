Milletin ‘vekili’ne bak! İki yıl boyunca yaptığı tek iş terörist cenazelerine katılmak

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek kazan teröristleri evinde barındırıp tedavilerini yaptırdığı için PKK'nın talimatıyla aday gösterilen ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Remziye Tosun hakkında hazırlanan fezlekede, Tosun'un vekilliği süresince terörle iç içe olduğunu gösteren eylemleri sıralandı. Tosun'un iki yıl süresince terör örgütünün Sur temsilcisi gibi hareket ettiği ve terörist cenazelerini neredeyse hiç kaçırmadığı belirlendi. Terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında açılan davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP'li Tosun'la ilgili Diyarbakır Başsavcılığı'nca hazırlanan 67 soruşturma dosyası ile dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalet Bakanlığı'na gönderildi.



TERÖRLE İÇ İÇE

Fezlekede Remziye Tosun'un milletvekilliği süresince terörle iç içe olduğunu gösteren örneklere yer verildi. İşte onlardan bazıları:

Eren Bülbül'ün katili olan PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesinin yanı sıra farklı zamanlarda öldürülen Fuat Akkaya, Ahmet Dorak, Mehmet Reşat Tekin, Yusuf Kayran, Abdullah Turhan, İbrahim Çelik, Ömer Demir, Erhan Ölçen, Nevin Güngörmüş ve Mehmet Yakışır adlı teröristlerin cenazelerine katılmak.

Sincar'da MİT-TSK ortak operasyonuyla öldürülen KCK Yürütme Konseyi üyesi Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in öldürülmesini HDP il binasında protesto etmek.



PKK'nın silahlı terör eylemlerine başladığı 15 Ağustos'un yıldönümünde etkinlik yapmak. Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönümünde basın açıklaması yapmak.

Sur Operasyonun yıldönümünde örgütün yayın organı televizyon kanalına canlı bağlanıp devletin meşru terörle mücadele operasyonlarını "Katliam" olarak nitelendirmek.

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği gün, Sur'da megafonla provokatif konuşmalar yapmak.

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