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Terör örgütü ’ye dev operasyon 20 şüpheli gözaltında

terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği 24 şüphelinin ikametgahlarına ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Bu operasyonda 20 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların Emniyet’teki işlemleri sürüyor.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 7.10.2020 13:43 Son Güncelleme: 7.10.2020 13:57 ABONE OL
Terör örgütü MLKP’ye dev operasyon 20 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği 24 şüpheli ile ilgili operasyon başlattı.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon saat 03.00 sularında eş zamanlı olarak yapıldı. "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçu ile ilgili kimlikleri tespit edilen 24 şüphelinin ikametgâhlarına baskın yapıldı. Baskın neticesinde şüphelilerden 20 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

MLKP’ye dev operasyon 20 şüpheli gözaltında | Video

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Terör örgütü MLKP’ye dev operasyon 20 şüpheli gözaltında
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