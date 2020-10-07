Terör örgütü MLKP’ye dev operasyon 20 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği 24 şüpheli ile ilgili operasyon başlattı.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon saat 03.00 sularında eş zamanlı olarak yapıldı. "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçu ile ilgili kimlikleri tespit edilen 24 şüphelinin ikametgâhlarına baskın yapıldı. Baskın neticesinde şüphelilerden 20 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

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