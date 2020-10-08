CHP’li Yavaş’tan skandal tepki! AK Partili meclis üyesini susturmaya kalktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis oturumunda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. AK Partili Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez ile Yavaş arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Bu tartışmaya sebebiyet veren ise Yavaş oldu.

YAVAŞ'TAN SKANDAL TEPKİ

AK Partili Meclis Üyesi Ölmez, Yavaş'ın üslubunu kınayınca Yavaş bağırarak "Ben sana söz vermedim konuşamazsın! Alın mikrofonu!" diyerek skandal bir tepki verdi. AK Partili Meclis Üyesi Ölmez ise "Konuşurum" diyerek Yavaş'a karşı çıktı. Yaşanan olayın koronavirüs döneminde pazarcılara yönelik yardımlarla ilgili bir soru önergesi sonrasında çıktığı öğrenildi.

CHP’li Mansur Yavaş’tan skandal tepki! AK Partili meclis üyesini susturmaya kalktı | Video

"İLK KEZ DERSİNİ ALIYOR, BAROVA ÖLMEZ"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugünkü ABB meclisinde AK Parti meclis üyesi Ali İhsan Ölmez yazılı soru önergesi veriyor. Yavaş yazılı önergenin işine gelen tarafına sözlü cevap veriyor. Ölmez cevap verilmeyen kısımları hatırlatmak isteyince Yavaş işi zıvanadan çıkarıyor. Ama ilk kez dersini alıyor. Bravo Ölmez"