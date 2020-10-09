Hanedana bile nifak soktular GAME OF CHP

CHP'li İBB, Londra'da düzenlenen müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmed tablosunu önce şova, ardından da provokasyona çevirdi. 6 Ekim'deki halk gösterimi öncesi Osmanlı Hanedanı üyelerine gösterim için davet düzenleyen İBB'nin, kasıtlı olarak bazı isimlere davet göndermediği ortaya çıktı.

Sultan Abdülmecid'in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel, Sultan 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad, Sultan Reşad'ın torunu Rukiye Bala Hodo ile Sultan Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü'yü Saraçhane'ye çağıran İBB'nin diğer hanedan üyelerini görmemesi ise tepki topladı.







İBB imzalı nifak girişimi Osmanlı Hanedanı'nı temsilen "Osmanlı Aile Reisi Şehzade Abdülkerim Harun Efendi"nin avukatı Cem Kaya'nın açıklamasıyla ortaya çıktı. Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Hanedanın hayatta bulunan ve bilinçli bir şekilde davet edilmeyen fertleri olarak bizler, hiçbir şekil ve de surette siyasi algı yönetimine hizmet eden ve adeta şov unsuru olarak sergilenmek istenen böylesi bir senaryoya dahil olmadığımızı kamuoyuna beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Avukat Kaya, söz konusu davete iştirak eden bir kısım hanedan mensuplarının davet sahibi tarafından özenle seçildiğini vurguladı. CHP'li İBB'nin "Osmanlı Hanedan üyeleri üzerinden siyasi algı yönetimine ilişkin bir saik ile hareket ettiğini" belirtti.

Açıklamada "Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz ki bizler cihana hükmeden, çağ açıp çağ kapatan, altı asırlık Hanedan-ı Ali Osman'ın hiçbir şekilde ve de surette siyasi kurguların bir parçası olarak gösterilemeyeceğini (...) Osmanlı Ailesi'nin yaşayan reisinin Şehzade Abdülkerim Harun Efendi olduğunu ve davetin (Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla) asıl muhatabının da bizatihi kendileri olduğunu takdirin muhterem milletimize aidiyeti cihetiyle kamuoyuna beyan ederiz" denildi.



İBB BUNU KASITLI YAPTI

SABAH'a konuşan Sultan II. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, bazı aile üyelerinin davete katılmasının sorun olmadığını, asıl sorunun aileye çok uzak bir şahsın o davette "Biz aile olarak sizlerin hizmetinizdeyiz!" cümlesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Bu videoyu kasıtlı olarak servis ettiler. Bizim tepkimiz o ifadenin, aileye mal edilmesidir. (Osmanoğlu, hanedanın günümüz reisi) Harun Efendi'nin avukatı aracılığı ile açıklama yapmasının nedeni de budur.



KURGU OLDUĞU AŞİKÂR

Biz hiç kimsenin hizmetine girmeyiz, sadece bu zamana kadar 600 yıl boyunca Allah'ın hizmetinde olmuşuz, bundan sonra da o şekilde oluruz.

Ben bunun bir PR şirketi tarafından kurgulandığını düşünüyorum.

Ailenin çok uzak üyelerinin kasıtlı olarak oraya seçildiğini düşünüyorum. Bir kurgu olduğu aşikâr.

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