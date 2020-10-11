Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Van’da narkotik operasyonu | Video

Narkotik ekiplerinin Gevaş'ta seyir halindeki 06 plakalı bir otomobili şüpheli bularak durdurdu. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde; narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte detaylı arama yapıldı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Araçta şoför ve yolcu koltuğunun altına yapılmış özel zulada 76 paket halinde toplam 42,5 kilogram eroin, 9 paket halinde toplam 9 kilo 682 gram metamfetamin ile birlikte 2 bin Türk lirası 400 euro, 120 bin Suudi Arabistan riyali ele geçirildi.

ARAMA KÖPEĞİNİ YANILTMAK İÇİN KAHVE TAKTİĞİ

Şüphelilerin narkotik madde arama köpeği ile arama yapılacağını tahmin ederek köpeği yanıltmak için uyuşturucu maddeyi koydukları zulaya kahve de koydukları öğrenildi. Ancak tecrübeli arama köpeği Şila, bu aldatmacanın üstesinden gelerek uyuşturucu maddeleri ortaya çıkardı.

Aracın sürücüsü İran uyruklu araç sürücüsü R.G. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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