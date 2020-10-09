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Son dakika: Köpek mamasından çıktı

’nın ilçesinde uyuşturucuyu köpek mamasında saklayan 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 12:12 Son Güncelleme: 9.10.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika: Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada Torba Trafik Uygulama noktasında durdurulan otomobillerde arama yaptı.

Narkotik köpeği ile yapılan aramalar sonucunda durdurulan bir aracın bagajında bulunan köpek mamasına narkotik köpeği tepki verdi. Bunun üzerine köpek maması bir kaba boşaltıldı. Köpek mamasının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Köpek mamasından çıkan uyuşturucular ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Son dakika: Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
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