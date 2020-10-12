Evlat nöbetindeki ailelerin 19. zaferi

Erzurum'un Horasan içmesinden Diyarbakır'a gelerek eyleme katılan baba Mehmet Emin Coşkun, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak izini kaybettiği oğluna kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bir yıldan daha uzun bir süredir Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan Baba Coşkun, oğlunun teslim olduğu müjdesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldı.

BİR KİŞİ DAHA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇIP TESLİM OLDU

Muğla Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisiyken katıldığı terör örgütününün Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan İbrahim Coşkun ile birlikte evladına kavuşan aile sayısı da 19'a yükselecek.

MÜJDEYİ BAKAN SOYLU VERDİ

Evlat nöbetindeki ailelerin zaferini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Soylu, "Diyarbakır Annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor... Devam inşallah" dedi.

Teslim olan İbrahim Coşkun, yapılacak olan işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturulacak.

Anneler evlat nöbetini 24 saat aralıksız sürdürecek

Oğlum bu mutluluğu bana da yaşat