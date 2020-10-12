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Son dakika: Başsavcı düğmeye bastı... merkezli 4 ilde operasyon

Son dakika haberi.. Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, /PDY silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 1’i SGK Başmüfettişi olmak üzere 6’sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında 12.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 10:14 Son Güncelleme: 12.10.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika: Başsavcı düğmeye bastı... Ankara merkezli 4 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 1'i SGK Başmüfettişi olmak üzere 6'sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında 12.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

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Son dakika: Başsavcı düğmeye bastı... Ankara merkezli 4 ilde operasyon
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