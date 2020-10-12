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Son dakika: Terör örgütünün paralarını peynir kutularında saklamışlardı... ablaları adliyede

'daki operasyonlarıyla ilgili son dakika haberi...Operasyonlarda örgütün paralarını peynir kutularında sakladığı görüntülenen FETÖ ablaları adliyeye sevk ediliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:10 Son Güncelleme: 12.10.2020 12:27 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütünün paralarını peynir kutularında saklamışlardı... FETÖ ablaları adliyede

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk ediliyor.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı perşembe günü yaptığı eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkmıştı.

21 şüpheliden 3'ü geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş ve aynı gün tutuklanarak cezaevine konmuştu. Gözaltındaki 21 kişiden 5'i bayan toplum 9 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, halen gözaltında olan 9 kişinin ise yarın adliyeye gönderileceği kaydedildi.

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Son dakika: Terör örgütünün paralarını peynir kutularında saklamışlardı... FETÖ ablaları adliyede
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