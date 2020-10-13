Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Kahtalı: Büyük coşkuyla karşılayacağız

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı 25 Ekim'de yapılaşacak olan il kongresi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kahtalı kongreye katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yaptıkları için Allah'a hamd ettiklerini dile getirdi.

"BÜYÜK BİR COŞKUYLA KARŞILAYACAĞIZ"

Kahtalı, "Cumhurbaşkanımız 25 Ekim'de Malatya'ya gelecek. Mazlumların umudu, ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Bütün hemşerilerimizi 25 Ekim'de kongremize bekliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Akçadağ, Doğanşehir ve Kale İlçelerine ziyarette bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

İl Başkanı İhsan Koca, Malatya'da ilçe kongrelerini başarıyla tamamladıklarını ve 25 Ekim'de yapılacak il kongresini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapacaklarını söyleyerek, "Bu gönül birliğini güçlendirerek, aramızda diyalog ortamını daha da artırarak, geliştirerek, el birliğiyle Malatya'mıza ve ilçelerimize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız'ın elini daha da güçlendireceğiz. Allah gücümüze güç katsın, yardımcımız olsun. 25 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da iştirak edeceği 7.Olağan İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. İnşallah kongremizi de hayırlı bir şekilde sonuçlandırır, ondan sonra Malatya'ya hizmet için yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

"BİZ MİLLETİN PARTİSİYİZ"

Başkan Koca "İster üye, ister teşkilat mensubu, ister mahalle temsilcisi, ister mahalle başkanı olalım önemli olan partimiz için el ve gönül birliğiyle çalışmaktır. Hizmetlerin devamının gelebilmesi için; ilçelerimize, ilimize, ülkemize, hatta Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ümmetlerin umudunu devam ettirebilmek için Cumhurbaşkanımız'ın elinin güçlü olması adına çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. İnanıyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalar el ve gönül birliğiyle devam edecek. Hem Malatyamız hem de ülkemiz için faydalı olmaya çalışacağız." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İNADINA..."

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık 2021 yılında büyük olağan kongrenin gerçekleştirileceğini kaydederek, "O kadrolarla ilçe, il ve genel merkez yöneticilerimizle 2023 sürecine gideceğiz. 2023 seçimleri için hepimizin hummalı bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. O uluslararası güçlere inat, 'Maraş'ı bile tanımayan Kılıçdaroğlu'na inat, Joe Biden'ın ittifaklarına inat biz yeniden bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

"TEMELİNİ MİLLET ATTI"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, , AK Parti'nin temelini milletin attığını belirterek, "Bugün eğer Türkiye'de var olan eserlerin tamamında AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin katkıları var. Teşkilatlarımız milletimizle olan gönül köprülerimizi pekiştirecek. Yeni insanlarımızı bu saflara, halkalara dahil edeceğiz çünkü 2023 ve 2024 bizim için önemli. En önemlisi de Türkiye'yi dünyada başı dik olarak temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha başkan seçtirmek adına hep birimizin gayretimizi göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

"DAVAMIZ MİLLETİMİZE HİZMET ETME DAVASIDIR"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır "Daha çok hizmet yapmak, sahada çalışmak; birlik ve beraberliğimiz artıracak bir tutumla tek hedefimiz AK Parti'yi güçlendirmek. Tabii gerçekten hepimizin bir davası var. AK Parti'ye biz, 'Bir dava partisi' diyoruz. Dolayısıyla davamız; millet, bayrak, vatan, ezan davasıdır. Milletimize hizmet etme davası. Bu ülkenin binlerce yıllık tarihine sahip çıkma davası. Bu milletin yüzlerce yıllık geleceğini düşünen güçlü Türkiye'yi oluşturma davası. Dolayısıyla güçlü bir liderin kadrolarında bulunmak hepimiz için bir onur ve şereftir." dedi.

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Kuveyt ve Katar’a günübirlik ziyaret