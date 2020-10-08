Kuveyt ve Katar’a günübirlik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kuveyt ve Katar'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak 'TUR', saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.İki ülkeyi kapsayan ziyarette ilk durak Kuveyt oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el- Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Doha Havalimanı'nda; Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ile Katar arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânlarını değerlendiren iki lider, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuveyt ve Katar ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı. SABAHCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2 özel hat levhası hediye etti. Hediye edilen hat levhalarının üzerinde Âl-i İmran Suresi'nin 173. ayeti olan "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" ile Rad Suresi'nin 28. ayeti olan "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazdığı görüldü. Değerli bu iki hat levhası caminin duvarlarına asıldı.