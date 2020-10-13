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"Işıklar yanıyor" ne anlama geliyor? Yıllar önce yayınlanan görüntü gündem oldu

AYM üyesi 'ın hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Siyasiler ve sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisi sonrasında Engin Yıldırım hesabını kapattı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 01:28 Son Güncelleme: 14.10.2020 01:30 ABONE OL
Işıklar yanıyor ne anlama geliyor? Yıllar önce yayınlanan görüntü gündem oldu

"Işıklar yanıyor" ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama geliyor? Yıllar önce Mehmet Ali Birand tarafından sunulan 32.Gün programında her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakmanın bir alışkanlık haline geldiği ifade edilmişti. Genelkurmay binasının ışıklarının kapalı olması durumunda bir sorun olmadığı belirtilirken, ışıkların yanması durumunda ise orduda bir tedirginlik olduğunun anlaşılması gerektiği ifade edildi..

Yıllar önce yayınlanan görüntü gündem oldu! "Işıklar yanıyor" ne anlama geliyor?

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından darbe imasını andıran bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "ışıklar yanıyor" mesajını yazdı. Bu mesaj eski Türkiye günlerinde "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajlarına benzetildi. Yıldırım, garipsenen tweetine gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yaparak "Hukukun ışığını kastettim"ifadeleriyle geri adım attı.

AYM üyesinden garip mesaj

AYM üyesine tepkiler çığ gibi! Skandal paylaşımını silip, hesabını kapattı

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"Işıklar yanıyor" ne anlama geliyor? Yıllar önce yayınlanan görüntü gündem oldu
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