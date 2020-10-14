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'da operasyonunda 16 gözaltına alındı

merkezli 8 ilde soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilmiş 1'i emniyet müdürü 16 gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:53 Son Güncelleme: 14.10.2020 12:58 ABONE OL
Manisa'da FETÖ operasyonunda 16 eski polis gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock programını kullanan, hakkında ifade bulunan, örgütün kendi yaptığı fişleme raporlarında üst düzey durumda bulundukları tespit edilen, yurt dışı bağlantılı FETÖ'nün mahrem imamları ile görüşmeleri olan ve örgütsel toplantılara katılan 1'i eski emniyet müdürü olmak üzere daha önce görevinden ihraç edilmiş 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa merkezli İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Uşak, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Manisa'da FETÖ operasyonunda 16 eski polis gözaltına alındı
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