Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu gündemli olağanüstü toplantısı sona erdi
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını ele almak üzere saat 14.00'te toplandı. 3,5 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı. Toplantıda yüksek mahkeme üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı tepki çeken sosyal medya paylaşımı da görüşüldü ancak karara bağlanamadı.
Giriş Tarihi: 14.10.2020 17:39Son Güncelleme: 14.10.2020 17:53ABONE OL
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu gündemli olağanüstü toplantısı sona erdi. 3.5 saat süren toplantıdan karar çıkmadı, açıklama beklenmiyor.
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Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu gündemli olağanüstü toplantısı sona erdi