İstanbul Havalimanı'na ''Sıfır Atık' belgesi

GÜNDE 30 TON ATIK GERİ KAZANILIYOR

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu İstanbul Havalimanı'ndaki tüm süreçleri çevre ve sürdürülebilirlik politikalarına uygun şekilde tasarladıklarının söyledi. İstanbul Havalimanı'nda günde yüz ton atık üretildiğini bunun 30 tonunun geri kazanıma gönderildiğini ifade eden Samsunlu "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Elektronik Çevre Bilgi Sistemi' üzerinden elde edilen verilere göre 'Sıfır Atık' stratejisi bakımından, havalimanının açıldığı tarihten bu yana 1 milyon 310 bin ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşti. 49 bin 500 ton daha az yakıt kullanıldı. 44 milyon 217 bin kilowatt daha az enerji tüketildi ve bu sayede bin 175 kilo daha az hammadde kullanılarak tasarruf sağlandı "dedi

ATIKLAR SANAT ESERİ OLDU

Atıktan Sanata Projesi'yle havalimanı inşaatından çıkan 100 ton atıktan ileri dönüşüm sayesinde toplam 39 sanat eseri ortaya çıkardıklarını da hatırlatan Samsunlu Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından LEED Gold sertifikası almaya hak kazandıklarını ve bu sayede İstanbul Havalimanı ana terminal binası dünyanın en büyük LEED sertifikalı binası olarak tescillendiğini kaydetti.





İLK OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ

Çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Farkında Mısın?" fotoğraf ve video yarışmasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Samsunlu " 'Çevre Farkındalığı' kapsamında toplum tabanlı geri dönüşüm projesi "Kollekt" uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda hayata geçmesini sağladık. Son olarak havacılık sektörüne örnek olacak şekilde 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk havalimanı olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu başarı daha büyük hedefler için bizi motive ediyor. Şunun altını çizmek istiyorum, tüm bu çalışmaların özünde gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakma isteğimiz yer alıyor. Çevre Dostu, bir havalimanı olarak bu hedef doğrultusunda yaşadığımız çevreye, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu

ÇÖPLER 5 AYRI KATEGORİYE AYRILIYOR

'Sıfır Atık' prensibi yaklaşımında, atık sorununun çözümü için kaynağında ayrıştırmanın büyük önem taşıdığı İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren İGA dahil tüm tarafların atıkları kâğıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırılıyor. Atık türüne uygun atık toplama araçları ile toplanan atıklar Katı Atık Tesisinde ayrıştırılarak geri kazanıma ve depolamaya gönderilmek üzere ayrıştırılıyor.Havalimanındaki tüm paydaşlar da aynı doğrultuda 'Sıfır Atık' projesine destek vererek atıklarını 5 ayrı kategoride toplayarak İGA'ya veriyorlar. Bu sayede 'Sıfır Atık' hedefine paydaşların da katkıları sağlanıyor.