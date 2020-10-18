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Bakan 'tan 'Azerbaycan ' mesajı

T.C. , Azerbaycan vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında, "Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü’nü kutluyorum. Karabağ’da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:12 Son Güncelleme: 18.10.2020 18:42 ABONE OL
Bakan Berat Albayrak'tan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' vesilesiyle sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, Karabağ cephe hattında mücadele veren askerlere de rahmet diledi.

BAKAN ALBAYRAK SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYINLADI

Bakan Albayrak mesajında, "Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum. Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Berat Albayrak'tan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı
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