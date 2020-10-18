Bakan Berat Albayrak'tan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' vesilesiyle sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, Karabağ cephe hattında mücadele veren askerlere de rahmet diledi.

BAKAN ALBAYRAK SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYINLADI

Bakan Albayrak mesajında, "Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum. Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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