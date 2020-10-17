Son dakika | Bakan Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni doğal gaz rezervi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.

TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." açıklamasında bulundu.