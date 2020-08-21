İşte Türkiye’nin enerjide attığı tarihi adımın hikayesi! Her şey 2015 yılında kurulan bir hayalle başladı

Türkiye, son yıllarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında attığı adımların meyvelerini almaya başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji Bakanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren özellikle petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında 'atılamaz' denilen adımları attı. Türkiye'yi uluslararası enerji arenasında güçlü bir aktör olarak öne çıkarmayı hedefledi.

BAKAN ALBAYRAK MÜJDELİ GÜNLERİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Sondaj Gemisi'ni Akdeniz'e uğurlama töreninde "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir döneme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kendi sondaj gemimizle, kendi mühendisimiz ve yerli ekipmanlarımızla derin deniz sondajlarımıza başlıyoruz." açıklamasında bulunarak bugünlerin sinyalini vermişti.

ENERJİ ALANINDA ÜLKEMİZİN MAKUS TALİHİNİ TARİHE GÖMDÜK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün "Bugün ülkemizin milli enerji politikası için tarihi bir gün. Bugün gururluyuz. Türkiye olarak ülkemizin geleceği açısından önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugün enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz bir süreçteyiz. Bizim için bu çok önemli bir övünç kaynağı." diye konuştu.

MİLLİ POLİTİKALARIN MEYVELERİ ALINMAYA BAŞLANDI: TÜRKİYE KARADENİZ'DE DOĞALGAZ KEŞFETTİ

Ve Türkiye bugün tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." sözleriyle tarihi müjdeyi duyurdu.