Bakan Albayrak: Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması için 'Fatih' ismini koyduk

Kocaeli'de hazırlıkları tamamlanan Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi Akdeniz'e uğurlandı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Üç tarafı denizlerle çevrili ama denizlerinde aktif olmayan o eski Türkiye'ye nazire yaparcasına denizlerimizde karış karış petrol ve doğalgaz arayacağız. İkinci sondaj gemimizi de bu yıl içerisinde Enerji Bakanlığımız portföyüne katacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Akdeniz'de yapılacak derin sondaj çalışmaları için kullanılacak olan Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi Fatih, İzmit Körfezi'nden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleşen törenle uğurlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de yapacağı derin sondaj için kullanacağı Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi Fatih, yaklaşık olarak 6 ay önce Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İzmit Körfezi'ne ulaşmıştı. Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan hareket ederek Kocaeli'ye gelen dev gemide yaklaşık 6 ay süren hazırlıklar tamamlandı. 'Deepsea Metro-2' olan ismi Fatih olarak değiştirilen dev gemi, Akdeniz'de devam eden petrol arama çalışmalarında sondaj çalışması gerçekleştirmek için Kocaeli Körfezi'nden törenle Akdeniz'e uğurlandı. Dilovası'nda bulunan bir limanda gerçekleştirilen uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve çok sayıda yetkili ile davetli katıldı.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi: Fatih!

"FATİH GEMİMİZ TÜRK PETROL VE GAZ ARAMA SONDAJCILIĞINDA YENİ BİR ÇAĞ AÇACAK"



TPAO tarafından kullanılacak olan ve 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliğine sahip olan Fatih'in uğurlama töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtıysa, Fatih gemimizde bugün vira bismillah diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacak.

Bakan Albayrak: "Sondaj gemimize Fatih ismini koyduk"

Gittiğimiz yerlerden tüm ulusumuzu sevindirecek güzel haberlerle dönmesini bekliyoruz. Bugün hakikaten gururluyuz. Enerji tarihinde yeni bir milada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Artık kendi sondaj gemimizle, kendi mühendisimiz ve yerli ekipmanlarımızla derin deniz sondajlarımıza başlıyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali yerli ekipman ve insan eksikliği nedeniyle hep eksik kaldı.







"TARİHİ BİR GÜN OLARAK KAYDA GEÇİYOR"

Hep bu alanda uluslararası şirketlerin eline baktık. Aradan geçen bu sürede çok ama çok mesafeler katettik. Alt yapıya beşeri sermayeye yoğun yatırım yaptık. Bugün hamdolsun emeklerimizin karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" dedi.

"DERİN DENİZ SONDAJLARI NOKTASINDA YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ"



"Akdeniz'deki ilk ultra deniz kuyusuna ilişkin projenin tamamına yakını Türkiye Petrolleri mühendisleri tarafından tasarlandı ve planlandı" diyen Bakan Albayrak, "Sondaj operasyonlarının yönetimi de inşallah yine ağırlıklı olarak Türk mühendisleri tarafından yürütülecek. Dünyanın en gelişmiş deniz sondaj gemisi ile artık biz de küresel anlamda bu sektörde daha etkin bir ülke konumuna ulaşacağız. Teknolojik alt yapı ve iş güvenliği ekipmanları noktasında da dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle özellikle Akdeniz ve Karadeniz'deki varlığımız çok daha fazla hissedilecek. 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyeti ile derin deniz sondajları noktasında yeni rekorlara imza atacağız. Denizlerde petrol ve doğalgaz neredeyse Fatih gemimizi oraya gönderip kuyularımızı kazmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"FATİH'İN YANINA DA BİR KARDEŞ KOYACAĞIZ"



"Haklarımız doğrultusunda Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arayacağız" diyen Bakan Albayrak, "Bu stratejiye bir gemi yeter mi? Yetmez. O zaman dedik bir Akdeniz'de bir de Karadeniz'deyse ikinci gemimizi de inşallah Fatih'in yanına en kısa sürede ekleyeceğiz. İki gemimizle tıpkı Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin gibi, Fatih'in yanın da bir kardeş koyacağız. Üç tarafı denizlerle çevrili ama denizlerinde aktif olmayan o eski Türkiye'ye nazire yaparcasına denizlerimizde karış karış petrol ve doğalgaz arayacağız. İkinci sondaj gemimizi de bu yıl içerisinde Enerji Bakanlığımız portföyüne katacağız. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu

Konuşmanın ardından Fatih gemisi demirlediği limandan Akdeniz'e doğru yola çıktı.