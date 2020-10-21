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'den 'li vekile çok sert tepki: Vicdansız bir salgırganlıktır...

Sözcüsü , Diyarbakır Milletvekili 'un evlat nöbetindeki anneleri hedef alan saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 21.10.2020 13:52 Son Güncelleme: 21.10.2020 14:01 ABONE OL
AK Parti'den HDP'li vekile çok sert tepki: Vicdansız bir salgırganlıktır...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Remziye Tosun'un, il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan annelere yönelik hakaretine sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"VİCDANSIZ BİR SALDIRGANLIKTIR"

Çelik'in paylaşımları şöyle:

HDP'li bir kadın milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur. Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır.

Evlat nöbeti tutan annelerden HDP’li Tosun’a tepki: Suçlarını bildikleri için saldırıyorlar

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AK Parti'den HDP'li vekile çok sert tepki: Vicdansız bir salgırganlıktır...
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