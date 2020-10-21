İSMEK sorumlularını çay ikramıyla suçladılar! CHP’li İBB’nin iftirasına takipsizlik!

İBB Genel Sekreter Yardımcısıyken başörtülü kadınlara yönelik eylemleri nedeniyle hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada eski İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca ile eski İBB Dış İlişkiler Müdürlüğü Uzmanı Osman Çağrı Akgül tanık olarak dinlendi.

Öte yandan, İBB'nin personel şirketi İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. tarafından 26 eski İSMEK yöneticisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirlendi. Suç duyurusunda, İSMEK'lerde kursiyerlerden mevzuata aykırı olarak para toplandığı, usulsüz şekilde kantin işletildiği, tüm bu satışlardan ve toplanan paralardan elde edilen gelirin akıbetinin hiçbir şekilde belgelendirilemediği ileri sürüldü.

İftira niteliğindeki bu iddialar ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi. Başsavcılık, tüm İSMEK eski yöneticilerine kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.



ÇAY İKRAMIYLA SUÇLANDILAR

Savcılığın kararında, İBB'nin işten çıkardığı İSMEK sorumlusu kadınların yemekli, müzikli organizasyon yapmakla suçlandığı, soruşturma kapsamında İSMEK sorumlularının ifadelerinin alındığı belirtildi.

Mağdurken şüpheli konumuna düşen kadınlar ve yöneticiler ise ifadelerinde, 2000'li yılların başlarından beri kurslarda çay demlendiğini, ikram edilen çay, kahve ve su karşılığında kimseden para alınmadığını, ancak bazı vatandaşların kendi istekleriyle para bıraktıklarını, bu şekilde bırakılan paralarla da yine çay, kahve malzemesi alındığını anlattı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Takipsizlik kararında, şüphelilerin kurs ücreti aldıkları iddiası karşısında kurs kayıtlarının online yapıldığı ve ücret almadıkları ifadelerinin aksini gösterecek somut ve objektif delilin bulunmadığı belirtildi. İsper vekili tarafından demirbaş olarak tahsis edilen aletlerin kullanılması suretiyle çay, kahve ve su satışı yapıldığının iddia edildiği, şüphelilerin ifadelerinde de çay, kahve ve su satışlarının olduğunu belirttikleri, şüphelilerin isteyen kursiyerlerin para bıraktığını istemeyenlerin bırakmadıklarını, para toplanırsa Excel formatı ile idareye mail gönderildiğini ve yeniden çay, kahve alındığını savundukları kaydedildi.

"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA YOK"

Şüphelilerin üzerine atılı suçun 'güveni kötüye kullanma' suçu olup suçun oluşması için zilyetliği devredilen mal üzerinde inkar ya da zilyetliğin amacı dışında tasarruf eylemlerinin gerçekleştirilebileceği, şüphelilerin idarece tahsis edilen demirbaşların kendilerine ait olduğuna ilişkin ifadelerinin bulunmadığı, idari işleyiş içinde kursiyerlerin faydalanması amacı ile kurs bünyesinde çay, kahve demlenmesinin ya da su satışının güveni kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı ifade edildi.

"MAİL YOLUYLA BİLGİLENDİRİLMİŞ"



Şüphelilerin kendileri için demledikleri çay, kahveyi kursiyerler ile paylaştıkları ve isteyenlerin para bıraktıklarını ifade ettikleri, zilyetliği devredilen mal üzerinde devir amacı dışında herhangi bir tasarrufun mevcut olmadığı belirtildi. Excel formatı ile idarenin mail yoluyla bilgilendirildiği, suçun manevi unsurunun yani kast unsurunun da bulunduğuna dair somut bir delilin bulunmadığı ifade edildi.





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