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SON DAKİKA HABERLER! ’nün sözde imamına 25 yıl

Mahkeme, Kazım Başaran ve Metin Ünal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda mağdura ilişkin Fetullahçı Terör Örgütünün () sözde imamı Terkeşli’ye yönelik kararını açıkladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Terkeşli yargılandığı davadan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:52 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! FETÖ’nün sözde Adana imamına 25 yıl

Adana'da bir zamanlar FETÖ'ye ilişkin gündem oluşturan isimlerin başında gelen ve kendisini sözde Adana imamı olarak tanıtan Tamer Barış Terkeşli, Mahkemenin son dakika kararıyla tehdit ve şantaj suçlarından toplam 25 yıl ağır hapse mahkum edildi.

SON DAKİKA TOPLAM 25 YIL

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden beş sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Kazım Başaran ve Metin Ünal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda mağdura ilişkin Terkeşli'ye yönelik kararını açıkladı. Karar çerçevesinde Tamer Barış Terkeşli toplam 25 yıl ağır hapse mahkum edilirken, mahkeme heyeti sanık hakkında tutuklama kararı vermedi.

Adana'daki FETÖ yapılanmasının gizli tanığı ve 'uzmanı' olarak bir dönem TV programlarına katılan Tamer Barış Terkeşli hakkında parayla kurtulma furyası olarak nitelendirilen 'FETÖ borsası davası' açılmıştı. Terkeşli ve dört adamının, 'Adın FETÖ'de gözaltı listesinde geçiyor' diyerek, işadamlarından şantaj yoluyla para sızdırmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

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SON DAKİKA HABERLER! FETÖ’nün sözde Adana imamına 25 yıl
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