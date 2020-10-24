Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 24 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi ve TV 8'den açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 73 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 13, 22, 37, 43, 66, 87 ve joker 65 oldu. 5+1 bilen de çıkmazken 5 bilen kişi sayısı ise 1 olarak açıklandı.
Çılgın Sayısal Loto'nun 73 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 21.45'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 24 Ekim Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Aşağıda bilet sorgulama ekranına giderek çekiliş sonucunu sorgulayabilirsiniz.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.