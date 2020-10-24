Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 24 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi ve TV 8'den açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 73 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

24 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 13, 22, 37, 43, 66, 87 ve joker 65 oldu. 5+1 bilen de çıkmazken 5 bilen kişi sayısı ise 1 olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto'nun 73 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 21.45'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 24 Ekim Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;