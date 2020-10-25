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sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ 25 Ekim sonuçları, şans oyunu severlerce merak ve heyecan duygularıyla bekleniyor. 25 Ekim 2020 Pazar (bugün) MP TV canlı çekilişyle belirlenecek olan Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyen şans oyunu severler MPİ 25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 25 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 21:18 Son Güncelleme: 25.10.2020 21:20 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Sisal Şans ve İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online MP TV canlı yayın ile şanslı numaralarını belirlediği MPİ sonuçları şans oyunu severler tarafından bekleniyordu. Bugün (25 Ekim 2020 Pazar) Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV canlı çekilişle belli olan MPİ 25 Ekim Süper Loto sonuçları ile ilgili olarak kazandıran numaraları doğru tahmin etme ve büyük ikramiye talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler 25 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. MPİ 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ile Milli Piyango İdaresi hızlı bilet sorgulama ekranına buradan erişebilir, kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 EKİM 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından ortak olarak Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaralar ve MPİ 25 Ekim Süper Loto sonuçları detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
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