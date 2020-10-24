Son dakika haberi: CHP'de muhalifler çatlağı büyüyor! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül yeni parti mi kuracak?

Ankara kulislerinde yer alan iddialara ilişkin detayları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu açıkladı.

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül, parti mi kuruyor? | Video

MUSTAFA SARIGÜL PARTİ KURACAK

2019 yılının Ocak ayında CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Ortaya atılan bir iddiaya göre; Sarıgüll'ün partisini kurduğu da iddia edildi. Edinilen son dakika habere göre Sarıgül'ün 25 kişilik kadrosu hazır. Sarıgül'ün 25 kişilik Kurucular Kurulunu oluşturduğu ifade edilirken partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadığı iddia edildi.