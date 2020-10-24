Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül, parti mi kuruyor? | Video

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isimler tek tek CHP ile yollarını ayırıyor. CHP Genel Merkezi ile aralarında sert rüzgarlar esen Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarının ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, yeni parti kurmak için çalışmalarına hız verdi.