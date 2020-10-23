Muharrem İnce'den işaret bekliyorlar! CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili ''Memleket Hareketi''ne geçecek | Video

Muharrem İnce cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili partileri ile yollarını ayırıp önümüzdeki süreçte ''Memleket Hareketi''ne dahil olacak. A Haber'in edindiği bilgilere göre Muharrem İnce’ye yakınlıkları nedeniyle CHP’den tasfiye edilen 20 eski milletvekili ile ön seçimle gelen yedi belediye başkanı da İnce’den işaret bekliyor. İşte Muharrem İnce cephesinden son kulis bilgileri ve A Haber’in özel haberi…