Son dakika haberi | Enver Altaylı ByLock'tan çıktı! Şoke eden yazışmalar... Dikkat çeken detaylar ilk kez sabah.com.tr'de

BYLOCK İÇERİKLERİNDE ALTAYLI ADI GEÇİYOR

İddianamede Enver Altaylı'nın Bylock yerine "Signal" adlı bir uygulama kullandığı yer alıyor. Daha önceki tespit ve itiraflara dayanılarak da bu programı sadece yöneticilerin kullandığı belirtiliyor. Altaylı da görüşmelerini bu program üzerinden yaptığını ifadesinde kabul ediyor. Ancak neden bu programı kullandığını açıklamıyor. Savcılık bugüne kadar elde edilen Bylock içerikleri üzerinde Altaylı'nın adını anahtar kelime olarak kullanıp araştırma yaptı. 21 Mayıs 2019 tarihli savcılık talimatıyla yapılan bu araştırma sonucunda Altaylı'nın adının geçtiği Bylock içerikleri tespit edildi. Bu tespitlerden birinde Salih Yaylacı'nın 26 Haziran 2015'teki Bylock yazışmasındaki "Şayet ben Enver Altaylı ile H.E'yi (Hocaefendi-Gülen) görüştürme noktasında bir kanal olabilecek isem buna söz verirsem, bu cumartesi (27 Haziran 2015) MÖ (Mustafa Özcan) ile ABD'de görüştüğümde MÖ'den H.E. ile randevu konusunda ısrar etmeyecek. Yoksa orada olduğu zaman diliminde görüşmek istiyor" ifadeleri yer alıyor.

21 HAZİRAN'DA ABD'YE GİTTİ

Polisin yaptığı incelemeye göre Altaylı 21 Haziran 2015'te Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaptı. 2 Temmuz'da da yurda giriş yaptı. Dijital verilere göre Altaylı bu görüşmelerin yapıldığı dönemde New York'taydı. Adil Öksüz hakkındaki soruşturmada elde edilen verilere göre o dönem "Deniz Kuvvetleri İmamı" olan Öksüz de 26 Mayıs 2015'te ABD'ye gitti ve 28 Temmuz 2015'te Türkiye'ye döndü. Yani Altaylı ve Öksüz aynı dönemde ABD'deydi. Ancak aralarında görüşme olup olmadığına dair henüz bir bilgi veya tespit edilmiş bir veri yok.