Son dakika: Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'den dikkat çeken hareketlilik

Amanos dağlarından Türkiye'ye eylem amaçlı gelen iki PKK'lı terörist, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı. Teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun İlçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri ölü olarak ele geçirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de etkisiz hale getirilmesi için çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin üzerindeki bombanın da çatışma esnasında patladığı öğrenildi.Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada; Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir.

Son dakika! İşte Hatay İskenderun'daki patlama anı! | Video

ABD KENDİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Türkiye'de bir terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yapmıştı.

ELÇİLİKLERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATMIŞLARDI

Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD elçilik görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

TERÖR SALDIRISI OLACAĞINI SÖYLEMİŞLERDİ

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldığı belirtilmişti.

ÇELİK: İSKENDERUN'DA CANLI BOMBA TESADÜF DİYEN VAR MI?

Yargıtay 5. Dairesi Üyesi İsa Çelik; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Çelik; "Önce Amerika vatandaşlarına terör uyarısı yapıyor sonra İskenderun'da canlı bomba tesadüf diyen var mı? Amerika'nın terör uyarısı yapmadığı tek yer ABD'dir! Çünkü orada Amerikan Büyükelçiliği yoktur" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA VATANDAŞLARINI UYARDI!

ABD'nin ardından Fransa'da, vatandaşlarını terör saldırılarına karşı, Türkiye'ye gitmemeleri uyarısında bulundu.

Son dakika! Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına ‘dikkatli olun’ uyarısı | Video