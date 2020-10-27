AK Partili Çelik'ten Hatay mesajı: Terör asla kazanamayacak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Hatay'daki terör saldırısı girişiminin engellenmesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Çelik, paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketledi, tebriklerini iletti. Çelik, terörün asla kazanamayacağını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Emniyet güçlerimiz görev bilinçleri ve kahramanlıkları ile çok büyük bir felaketi önlediler. Hepsini içtenlikle tebrik ediyoruz. Hatay'ımıza, İskenderun'unumuza çok geçmiş olsun. Terör asla kazanamayacak.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Bir terörist kendisini patlatırken, diğer terörist ise kovalamacanın ardından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin İskenderun'a paramotorla Münbiç'ten Amanos Dağları üzerinden geldiği belirtildi.

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