Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'a yapılan saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'a yapılan saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Başkan Erdoğan'a yönelik alçak karitatürlerini kınadı. Kalın paylaşımında: "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 00:19 Son Güncelleme: 28.10.2020 00:19 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'a yapılan saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Başkan Erdoğan'a yönelik alçak karitatürlerini kınadı. Kalın paylaşımında: "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir." ifadelerini kullandı.

İşte Kalın'ın o paylaşımı:

Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir.

Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir.

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!

Fahrettin Altun’dan Charlie Hebdo’ya tepki:  Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'a yapılan saldırıya kınama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA