Son dakika: Faşist Geert Wilders'dan küstah Türkiye çağrısı! Alçak paylaşımlarına yenisini ekledi

Son dakika haberi... Irkçı ve islam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders skandal paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geert Wilders Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulundu. Wilders geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak alçakça saldırıda bulunmuştu.

İŞTE O ALÇAK PAYLAŞIM

WİLDERS'IN SKANDALLARI BİTMEK BİLMİYOR: CAMİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Her fırsatta Müslümanları ve Türkiye'yi hedef almaktan geri durmayan faşist lider Wilders daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklamıştı.

15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ

Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.

İslam düşmanı siyasetçinin kılavuzu: FETÖ'cü kaçak | Video

TÜRKİYE ÜZERİNDEN PRİM YAPMA ALIŞKANLIĞI

Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarıyla tanınan Wilders, Barış Pınarı Operasyonu zamanından da skandal açıklamalarında bulunmuş ve "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk Havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" sözlerini kullanmıştı.