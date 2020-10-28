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Charlie Hebdo dergisinin alçak saldırısı ile ilgili gelişmesi! Soruşturma başlatıldı...

haberine göre; Başkan 'ı ahlaksız bir şekilde kapağına taşıyan Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:53 Son Güncelleme: 28.10.2020 13:00 ABONE OL
Charlie Hebdo dergisinin alçak saldırısı ile ilgili son dakika gelişmesi! Soruşturma başlatıldı...

Skandalları ile ünlü Fransız dergisi Charlie Hebdo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak bir karikatür ile hedef aldı. Türkiye'den dergiye tepki yağarken, yeni bir gelişme yaşandı.

Charlie Hebdo ile ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında başlatıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayınlandı.

Derginin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaksızca çizildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dergi büyük tepki topladı. Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

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Charlie Hebdo dergisinin alçak saldırısı ile ilgili son dakika gelişmesi! Soruşturma başlatıldı...
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