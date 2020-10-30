İHA'lar deprem için havalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren Ege bölgesine yönlendirildi. Havada keşif görevi icra eden İHA'lar İzmir semalarına sevk edildi. İHA'ların yanı sıra 1 İnsansız Keşif Uçakları da söz konusu bölgeye intikal etti. İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde etkili olarak kullanıldı. İHA'ların kaydettiği görüntüler, Ankara ve depremin olan illerin komuta merkezine anlık olarak aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının TSK tarafından havadan yapıldığı belirtildi.

TSK: "Kriz masası oluşturuldu"

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nda kriz masası oluşturuldu. TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkacak Hava Kuvvetleri'mize ait 3 nakliye uçağının İzmir'e uçuşu planlanmıştır. Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır. Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun" denildi.