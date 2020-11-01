Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Burhan Kuzu' paylaşımı

'tan '' paylaşımı

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski milletvekili Prof. Dr. hayatını kaybetti. Kuzu, için baş sağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 12:50 Son Güncelleme: 1.11.2020 12:54 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Burhan Kuzu' paylaşımı

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Prof. Dr. Kuzu yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede tedavi görüyordu. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından Kuzu hakkında çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Burhan Kuzu için baş sağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Mesut Yılmaz' paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İzmir depremi' paylaşımı

ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Burhan Kuzu' paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA