Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Burhan Kuzu' paylaşımı

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Prof. Dr. Kuzu yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede tedavi görüyordu. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından Kuzu hakkında çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Burhan Kuzu için baş sağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

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