Kolon gerçeği! Binada kolonu kesmek, insanın bacağını kesmek gibidir

İzmir'de 30 Ekim günü saat 14:51'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi. Deprem nedeniyle yaralananların sayısı ise 994... Depremin ardından 1000'in üzerinde artçı meydana geldi. Kurtarma çalışmaları sürerken 17 binanın 9'unda çalışmalar tamamlandı. Kalan 8 bina enkazında ise arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
ADETA CİNAYET
Depremin ardından 17 bina enkaz haline geldi. Bina enkazında kalan çok sayıda vatandaşımız ise yaşamını yitirdi. Deprem sonrası özellikle binadaki kolonların önemi yeniden gündeme geldi. Binayı taşıyan kolonların tamirat ve tadilat sırasında tahrip edilmesinin binanın yıkılmasında çok büyük etkisi olduğu belirtiliyor...
Elektrik ve su tesisatı için binanın taşıyıcı kolonlarında delme işlemleri yapmak, kolonlarda oyuklar açmak ya da alan kazanmak üzere kolonları tamamen ortadan kaldırmanın yapıya çok büyük zararlar verdiği ifade ediliyor.
Mimar Ali Kemal Alim
"BİR YERE KADAR DAYANIRLAR..."
Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Mimar Ali Kemal Alim, "Basitçe anlatmak gerekirse, bir yapı yükünü zemine homojen bir şekilde iletmek için sırasıyla şunları yapar: Döşemesindeki yükü alır etrafındaki kirişlere iletir, kirişler bu yükü kolonlara vererek yükü aşağı iletmesini ve temelin üzerine yüklemesini bekler. Son olarak da yükünü alan temel rahatlamak için tüm gelen yükü ana zemine iletir. Sen gider aradan bir elemanı etkisiz hale getirirsen bütün yükü o an diğer elemanlara yüklersin... Biraz dayanırlar ama bir yere kadar..." dedi.
İnşaat Teknikeri Abdul Selim Tüylü
'DOMİNO ETKİSİ'
İnşaat Teknikeri Abdul Selim Tüylü ise kesik kolonlarla ilgili şunları söyledi: "Yapının taşıyıcılıkla ilgili tüm parçalarının bir bütün olduğu, herhangi bir müdahale yapıldığında 'domino etkisi' göstereceği kesinlikle unutulmamalıdır. Tadilatını yaptığımız binalarda özellikle tesisat geçişlerinde uygunsuz kırım ve kesimlere maalesef sıkça karşılaşmaktayız. Konut alırken, yaptırırken ve hatta tadilat sırasında uzman ve profesyonel firmalar ile çalışılmalıdır ya da sosyal medyadaki kesilmiş, kırılmış kolon/kiriş fotoğraflarına çok güleriz. Sonra da malum ağlarız... 'Bir şey olmaz' zihniyetini eğitim ile yıkmamız gerekiyor."