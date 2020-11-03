Kolon gerçeği! Binada kolonu kesmek, insanın bacağını kesmek gibidir



İnşaat Teknikeri Abdul Selim Tüylü

'DOMİNO ETKİSİ'



İnşaat Teknikeri Abdul Selim Tüylü ise kesik kolonlarla ilgili şunları söyledi: "Yapının taşıyıcılıkla ilgili tüm parçalarının bir bütün olduğu, herhangi bir müdahale yapıldığında 'domino etkisi' göstereceği kesinlikle unutulmamalıdır. Tadilatını yaptığımız binalarda özellikle tesisat geçişlerinde uygunsuz kırım ve kesimlere maalesef sıkça karşılaşmaktayız. Konut alırken, yaptırırken ve hatta tadilat sırasında uzman ve profesyonel firmalar ile çalışılmalıdır ya da sosyal medyadaki kesilmiş, kırılmış kolon/kiriş fotoğraflarına çok güleriz. Sonra da malum ağlarız... 'Bir şey olmaz' zihniyetini eğitim ile yıkmamız gerekiyor."

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