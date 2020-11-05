İşte “Deprem değil bina öldürür”ün belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'de yaşanan depremle ilgili güncel hasar tespit raporu yayınladı. Raporda depremin en ağır şekilde hissedildiği Bayraklı İlçesi'ndeki bulunan binaların hasar haritası çıkarıldı. Haritada yıkılan ve hasar gören binaların Bayraklı'nın sadece bir bölgesinde değil farklı noktalarda yer alması dikkat çekti.



Bakanlıkta hazırlanan haritada yıkılan binalar silah noktalar ile işaretlenmiş. Ağır hasarlı binalar ise kırmızı ile… Siyah ve kırmızı noktalar ilçenin çok farklı noktalarında. Bu durum uzmanların dikkat çektiği "Deprem değil bina öldürür" tezini doğruluyor.







343 DAİRE VE DÜKKANIN ACİL YIKILMASI GEREKİYOR



Bayraklı'da yapılan hasar tespit çalışmalarında 100 bin 760 bina ve dükkan incelendi. İşte İzmir Bayraklı'dan elde edilen veriler: 115 yıkılan daire, 20 yıkılan dükkan, 290 acil yıkılacak konut, 53 acil yıkılacak dükkan, bin 798 ağır hasarlı daire, 441 ağır hasarlı dükkan, 11 bin 451 az hasarlı konut, 2 bin 948 az hasarlı ticarethane, 73 bin 721 hasarsız konut, 6 bin 898 hasarsız dükkan, 599 orta hasarlı dükkan.





192 BİNA, 3 BİN 284 DAİRE



İzmir genelindeki rakamlara bakıldığında ise; 12 bina ve 144 daire yıkıldı. 192 bina ve 3 bin 284 daire ağır hasarlı. Ayrıca 232 bina ve 4 bin 10 daire orta hasarlı. Az hasarlı bina sayısı bin 668, daire sayısı ise 23 bin 465.

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