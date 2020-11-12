Köpek cinsleri isimleri: Köpek türleri, ırkları ve özellikleri nelerdir?

Dünyada birçok insan evlerinde köpek beslemektedir. Köpek besleyerek daha mutlu ve enerjik olduğunu söyleyen kişiler yeni bir köpek sahiplenecekleri zaman bilmeleri gereken en önemli detay köpeklerin özellikleridir. Evinizde besleyeceğiniz sadık dost köpeklerin süs köpeği mi, fino köpeği mi gibi köpek türleri hakkında detaylı bilgi almalısınız. Dünya üzerinde 400'ün üzerinde köpek ırkları bulunmaktadır. Boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan köpekler, koku alan, kolayca eğitebilen ve sevimli halleri ile insana kendini bağlatmakta. İnsanlar genelde evlerinde cins köpek türlerinden beslemektedir. Yavru köpek cinsleri nelerdir? Merak edilen bu soruyu sizler için yanıtlayacağız. Dünyanın en tatlı köpeği işte detaylar.
KÖPEK CİNSLERİ
Köpek cinsleri dünyada belirli ana gruplara ayırılmıştır. Bunlara; av köpekleri, tazılar, teriyerler, işçi köpekler, çoban köpekleri ve süs köpekleri diyebiliriz. Dünya genelinde 500'den fazla köpek türü olduğu tahmin edilmektedir. Sevimli olanı, en çok besleneni ve avcı olanı derledik. En çok tercih edilen köpek türleri şu şekilde:
YAVRU KÖPEK CİNSLERİ
Küçük köpek cinsleri şu şekildedir;
KÖPEK CİNSİ ÖZELLİKLERİ
DÜNYANIN EN TATLI KÖPEĞİ
Dünyanın en tatlı köpek türlerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz. Bu köpek cinsleri birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.